Marino. Bibliopop e i circoli di Italia Cuba del Lazio presentano il libro di Davide Matrone “Fidel in Equador”

L'autore, Davide Matrone, che vive in sudamerica, in questo periodo è presente nel nostro Paese, colta al volo l'occasione da parte di Bibliopop per presentare il suo libro su Fidel

La presentazione del libro “Fidel in Equador” avviene ora, dopo alcune settimane di riposo per molti che hanno potuto staccare la spina della quotidianità. Senza, ovviamente, aver accantonato i mille problemi del nostro Paese e del mondo che sono tutt’ora qui. Prova ne è la morsa economica così come le tensioni internazionali e le minacce alla pace. Allo stesso modo la emergenza sanità a causa della pandemia è ancora sopra le teste di tutti. Anche per questo, va sottolineato come in queste settimane centinaia di medici cubani siano destinati a sollevare le sorti della sanità pubblica di una regione più debole delle altre – la Calabria -. In questo scenario, Bibliopop, attenta alle questioni sociali e alla attualità nel proprio percorso di attivo organismo di base con vocazione culturale ha colto l’occasione della presenza del docente Davide Matrone, attivo in Equador e sudamerica, per invitarlo ad un incontro sul proprio libro. Per questo giovedì primo settembre, alle ore 18.00, presso Bibliopop – nella cornice del Parco Maura Carrozza adiacente la bilioteca popolare, unitamente al fondamentale apporto dei circoli di Italia Cuba del Lazio, verrà presentato il volume che contiene il prologo di Gianni Minà. L’autore sarà presente, e proprio al prof. Davide Matrone, Antonio Della Corte, porrà quesiti e dialogherà con lui. Il presidente di Bibliopop, Sergio Santinelli, introdurrà l’appuntamento e intanto ha dichiarato: “aspettiamo con vero piacere una buona partecipazione a questo evento che mantiene, come nostro solito, molto alta la volontà di coinvolgere non solo i soci e le iscritte ai nostri eventi, ma l’insieme dei cittadini e delle cittadine che ci conoscono. A cominciare da chi svolge analoghe iniziative per la diffusione della conoscenza e della cultura. Vi invitiamo, sotto il fresco ombreggiamento del Parco, quindi, a questa unica occasione dovuta proprio alla presenza dell’autore del testo che, appunto vive nell’emisfero sudamericano e in questo periodo è qui nel nostro Paese”. Naturalmente sarà possibile intervenire all’incontro pubblico dovei circoli di Italia Cuba e Bibliopop accoglieranno gli intevenuti, proprio nella ex chiesetta in via Mameli, incorcio via Bassi, a S. Maria delle Mole (Marino).