La catastrofe ecologica nel Sud e nel Nord del mondo: come fermarla?

Un'iniziativa a Mestre, sabato 22 aprile

La catastrofe ecologica nel Sud e nel Nord del mondo: come fermarla?



C’è una catastrofe ambientale globale in corso, misurabile da una serie di indicatori: riscaldamento globale, siccità, desertificazione, inquinamento delle acque, dei terreni, dell’aria, del sottosuolo, fenomeni climatici estremi, crescente scomparsa delle specie animali e vegetali, pandemie, etc. E se tutto ciò non bastasse, è arrivata la guerra in Ucraina che si è aggiunta alle decine di guerre già esistenti, con la prospettiva sempre più minacciosa di un conflitto mondiale.



Questa catastrofe colpisce con particolare durezza il Sud del mondo, per ragioni che sono storiche e sociali (colonialismo, neo-colonialismo), non solo naturali. L’abbiamo davanti agli occhi con le crescenti migrazioni per ragioni ecologiche dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’Asia.



Negli ultimi decenni non sono mancate – nel mondo e anche in Italia – le proteste e le lotte contro questo progressivo degrado dell’ambiente globale e locale. Sono state in particolare le giovani generazioni a farsene carico. Ma finora, dobbiamo riconoscerlo, non siamo riusciti a fermare la folle corsa al disastro. Anzi la corsa sembra accelerarsi con la guerra, il nuovo generale riarmo, e una “transizione all’elettrico” che non sarà affatto la soluzione “verde” a tutti i problemi, come pretendono i governi e i grandi poteri capitalistici: è e sarà fonte di ulteriori devastazioni ambientali, e di malattie e morte per i lavoratori impiegati in mansioni pericolosissime.



Per discutere di questi temi e confrontarci sul come rendere più efficaci le nostre denunce e le nostre azioni di lotta, partecipa anche tu alla Assemblea che si terrà sabato 22 aprile alle ore 16, al Centro Candiani di Mestre.