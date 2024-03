Cesare Bermani – Marcello Ingrao,

L’ALBA INTRAVISTA

Militanti politici del Biennio rosso tra Piemonte e Lombardia

«Se l’alba di una società liberata dal dominio del capitale e dalla divisione di classe non sorse e forse non poteva sorgere in quella fase di lotta e di tensioni sociali, non di meno quell’alba fu un concetto realmente operante nel confronto politico, un’aspirazione che mosse realmente masse proletarie ad esperimenti e formulazioni mai prima raggiunti, un punto focale di un percorso di formazione di un’identità politica collettiva».

Marcello Ingrao

«Della grande massa di registrazioni conservate nell’Archivio Bermani a Orta San Giulio è parso, a Marcello Ingrao e a me, che potesse essere di qualche interesse selezionare le narrazioni dei militanti comunisti, socialisti, anarchici, repubblicani e squadristi degli anni 1920, che avevo registrato negli anni sessanta del Novecento e che sono qui trascritte come riferite dal parlato (...). Da questi ritratti e racconti mi sembra emergere soprattutto un quadro vivace sul “Biennio rosso” e sul successivo affermarsi del fascismo e credo possa avere qualche utilità il riproporli, non fosse altro che per misurare la siderale distanza tra la politica e i militanti di allora e la politica e i militanti a noi contemporanei, cioè di oltre cento anni dopo».

Cesare Bermani



In copertina: Pietro Ciuffo “Cip” (Cagliari, 5 settembre 1891 – Genova, 25 giugno 1956), «Il fucile sulla spalla dell’operaio è la sola garanzia “legale” contro il terrore bianco e la disoccupazione», “l’Ordine Nuovo”, 2 settembre 1921.



Il testo consta di 564 pp., riporta più di trenta testimonianze, molte delle quali per la prima volta trascritte. Ciascuna di esse è inoltre corredata di introduzione e laddove possibile di nota biografica e fotografia dell’intervistato. Per richiedere il testo scrivere a: redazione@prospettivamarxista.org