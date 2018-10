SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO CON GARANTE INFANZIA LAZIO A TUTELA MINORI SOTTO SFRATTO E SGOMBERO

A seguito dell’incontro di questa mattina il Garante per l’infanzia della Regione Lazio Jacopo Mazzetti ha sottoscritto con l’unione inquilini un “Protocollo operativo per la tutela dei minori in caso di sfratti e sgomberi”.



La misura impegna il Garante ad intervenire nel caso di sfratti o sgomberi con minori affinché vengano rispettate le convenzioni internazionali, prime fra tutte il passaggio di casa in casa per l’intero nucleo familiare affinché non si debba continuare ad assistere alla separazione delle madri e bambini dal padre.



Un passaggio importante visto lo stillicidio della famiglie coinvolte negli sfratti, circa 3 mila in tutta Italia e 15 soli nella capitale di cui il 30% con minori, e delle dure repressioni nei confronti delle persone coinvolte negli sgomberi.