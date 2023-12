Malascienza: il tortuoso percorso dell’economia politica fra scienza e apologia

Navigando attraverso le acque tumultuose dell'economia politica moderna, "Malascienza" di Ascanio Bernardeschi emerge come un faro di comprensione in un mare di confusione. L'autore affronta con una lente critica la metamorfosi dell'economia politica da una scienza progressista a una neoliberista, mostrando come sia profondamente intrecciata con il contesto sociale e politico in cui si trova.



La malascienza, un termine brillantemente adottato da Gianfranco Pala, rappresenta la degenerazione dell'economia politica nel sostegno al capitalismo, soprattutto in fasi di decadenza. Bernardeschi non solo disseziona l'influenza del capitalismo sullo sviluppo dell'economia politica, ma si avventura anche nel cuore del pensiero marxista, offrendo al lettore una chiara comprensione della dialettica tra differenti orientamenti scientifici.



Il libro evidenzia come le scienze sociali, in particolare l'economia politica, non siano neutrali ma siano piuttosto plasmate dagli interessi delle classi dominanti, un fenomeno enfatizzato anche da luminari come Noam Chomsky. Esplorando gli approcci contrastanti, Bernardeschi invita i lettori a riflettere sul conformismo che pervade il campo dell'economia, specialmente durante periodi di crisi globali come quella del 2007 e la pandemia di Covid-19.



La riflessione si infittisce mentre l'autore delinea l'importanza del contributo di Marx alla comprensione del capitalismo, enfatizzando come la consapevolezza di tali teorie sia cruciale per chi è impegnato nel cambiamento sociale. L'opera di Bernardeschi non è solo un'analisi accademica, ma un invito ad agire politicamente in maniera consapevole e informata.



"Malascienza" non è solo un'indagine, ma un viaggio attraverso la storia del pensiero economico, che mira a equipaggiare i lettori con gli strumenti necessari per comprendere e navigare la realtà socio-economica contemporanea. È un libro essenziale per chi cerca di spingere oltre le barriere del pensiero economico mainstream e desidera esplorare le radici delle ideologie economiche che dominano il nostro mondo oggi.







E’ possibile reperire qui il libro nella versione cartacea o digitale.